CB Correio Braziliense

Desenrola Fies já tirou do vermelho mais de 164 mil brasileiros - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Os estudantes cadastrados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já podem consultar o resultado da chamada única de 2025. Neste ano, foram oferecidas 112.168 vagas, sendo 67.301 para o primeiro semestre e 44.867, para o segundo. A lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os estudantes pré-selecionados deverão complementar as inscrições entre esta quarta (19) e sexta-feira (21/2). Os não selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, cuja convocação está prevista para ocorrer entre 25 de fevereiro e 9 de abril.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), esta edição do programa registrou 493.002 inscrições, com total de 198.579 inscritos, considerando que cada candidato pôde se inscrever em até três opções de curso. A classificação será de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, da maior para a menor, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Confira a ordem de prioridade:

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

O Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Nesta edição, o total de inscritos?apenas?nessa modalidade foi de 43.364. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais, com juros menores.