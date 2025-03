LP Lara Perpétuo

Em assembleia geral nesta terça (11/3), servidores técnico-administrativos da UnB aprovam greve para dia 20 de março - (crédito: Reprodução/Instagram)

O movimento dos servidores faz parte de mobilização pelo cumprimento da sentença relativa a pagamento do índice de 26,05% aos trabalhadores. Trata-se de absorção do percentual em salários devido a reajustes concedidos àqueles que ingressaram na categoria até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) — ou seja, quando a decisão pelo pagamento se tornou definitiva e passou a não poder ser recorrida ou alterada.

Outra assembleia geral está marcada para o dia de início da greve, 20 de março. Na segunda-feira (17/3), o comando da paralisação se reúne e, até o dia 16, serão selecionados delegados para representarem o Sintfub na Plenária Nacional da Federação de Sindicatos de trabalhadores técnico-administrativos em educação das instituições de ensino superior públicas do Brasil (Fasubra). Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A paralisação desta terça, Dia Nacional de Luta, havia sido proposta pela Fasubra como parte de “mobilização em torno da aprovação da Lei Orçamentária Anual e o cumprimento integral do acordo de greve assinado em junho de 2024”, conforme nota disponível no site do Sintfub.

No Instagram, o sindicato de servidores da UnB divulgou registro da assembleia de mais cedo e os principais pontos definidos por ela, em que confirma: "Aprovada greve pelos 26,05% a partir do dia 20/3, quinta-feira".