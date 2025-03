Prouni 2025: aberto período para participar da lista de espera

CB Correio Braziliense

Resultado dessa etapa será divulgado nessa terça-feira (1º) - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), abriu, nesta quarta-feira (26), o período para manifestação de interesse na lista de espera do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Podem participar todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma.

Para isso, é preciso registrar manifestação de interesse na lista de espera até as 23h59 de quinta-feira (27), na página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação dos pré-selecionados por meio da lista de espera ocorrerá na próxima terça-feira (1º).

Quem for pré-selecionado na lista de espera deverá comparecer à instituição de ensino escolhida entre as informações prestadas em sua inscrição. Além disso, os candidatos devem ficar atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições de ensino. Todo o processo é gratuito, e as informações oficiais são divulgadas nos canais de comunicação do MEC.

A edição de 2025 teve 1,5 milhão de inscrições, sendo que 768.296 pessoas se inscreveram. Na 1ª chamada do Prouni, 197.080 estudantes haviam sido pré-selecionados, já na 2ª, foram convocados 86.373 pré-selecionados. Nesta edição, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país, das bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 parciais. Cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer a bolsa.