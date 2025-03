Sinpro — DF convoca assembleia geral com paralisação nesta quinta (27)

CB Correio Braziliense

O SINTFUB anunciou greve dos servidores no dia 11 de março. - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Professores e orientadores educacionais participarão da primeira assembleia geral do ano nesta quinta-feira (27), às 9h, no estacionamento da Funarte. A assembleia discutirá a "Campanha salarial 19,8%, rumo à meta 17 — pela reestruturação da carreira já!" e definirá os rumos da luta pela valorização da categoria do magistério e em defesa da educação pública de qualidade.

O Sinpro está promovendo uma série de assembleias regionais, que são espaços, segundo a entidade, para o diálogo e o aprofundamento das discussões sobre as pautas de reivindicações, fortalecendo a participação dos professores e orientadores educacionais. Confira, ao final da matéria, o calendário completo.

Em nota, o Sinpro disse que "reforça que todas as conquistas da categoria foram alcançadas por meio de mobilização, unidade e luta. Essas condições são construídas no cotidiano, especialmente com a participação ativa nas atividades promovidas pelo Sindicato".