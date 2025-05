Pagamento do Pé-de-Meia Licenciaturas começa nesta quarta-feira (7/5)

CB Correio Braziliense

Pagamentos do Pé-de-Meia Licenciaturas começam nesta quarta (7/5) - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta quarta-feira (7/5), o primeiro pagamento do Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que?incentiva?o ingresso na carreira docente. Ao todo, serão pagos mais de R$ 7,2 milhões a 4.050 bolsistas que já estão cursando regularmente o primeiro semestre de licenciaturas presenciais.

Do total de estudantes que receberão a bolsa neste primeiro pagamento, cerca de 1.200 que têm conta no Banco do Brasil receberão o incentivo nesta quarta. Aqueles que ainda não têm relação com o banco, cerca de 2.800, terão acesso aos recursos a partir desta quinta-feira (8/5).

O programa é destinado a estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

O Pé-de-Meia Licenciaturas é um dos eixos doprograma Mais Professores para o Brasil. A bolsa tem o objetivo de incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade desses cursos.

O MEC pagará, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ao longo de todo o curso, o valor mensal de R$ 1.050 para os estudantes. Desse total, eles poderão sacar R$ 700, e os outros R$ 350 serão depositados em poupança.

O pagamento será feito mensalmente até o quinto dia útil de cada mês. Os alunos receberão o recurso pelo Banco do Brasil, por meio da Poupança Social. Confira o vídeo tutorial do banco para tirar dúvidas.