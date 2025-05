Aluna viraliza nas redes depois de se formar sozinha na faculdade

AE Agência Estado

A jovem Isadora Rezende, de 21 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar como ela foi a única aluna a se formar em seu curso na Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas Gerais. Na cerimônia, só havia ela jogando o capelo, o chapéu de formando, para cima. E, como única a receber o diploma, ela foi responsável por fazer tanto o discurso como o juramento.

Isadora se formou no Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) do campus da Ufla em São Sebastião do Paraíso, pequena cidade na divisa de Minas com o Estado de São Paulo. O curso tem duração mínima de 3 anos.

Ela foi a primeira aluna a se formar no curso, cuja primeira turma começou a estudar em março de 2022. Embora a Ufla tenha 117 anos de história, o campus Paraíso foi inaugurado naquele ano.

O bacharelado é o ciclo inicial dos cursos de Engenharia na Ufal. No TikTok, Isa conta que foi a única a passar sem reprovação no ciclo básico.

"A partir do momento que eu sabia que seria a única aluna da minha turma a se formar, eu sabia que eu ia ser a única que ia fazer o discurso, o juramento... lavar o banheiro, se precisar", brincou em um vídeo no TikTok.

Isa é a única aluna a escolher a especialização em Engenharia de Produção - por isso, ela mostra no TikTok como é a rotina de estar sozinha em aula com o professor. Mesmo sendo a única estudante, ela precisa passar em provas e apresentar trabalhos.

Em uma das postagens, ela mostra que costuma falar sozinha para estudar. A jovem também não pode faltar quando quiser e precisa avisar o professor com antecedência se vai faltar. Mas Isa afirma que vê vantagens na carreira solo.

"Eu não dependo de gente sonsa para fazer trabalho em grupo, até porque o grupo é de uma pessoa só", brinca ela em um dos vídeos. "Outra vantagem é que eu me sinto mais confortável para dizer quando eu não entendi uma parte da matéria. Ou às vezes a matéria inteira".

