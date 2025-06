Estudante viraliza ao contar que gastou R$ 55 mil em TCC

MD Maria Dulce Miranda — Estado de Minas

Gabriela Felix teve que desenhar 24 croquis e executar cinco modelos de uma coleção - (crédito: Reprodução / Instagram)

A estudante Gabriela Félix se tornou assunto nas redes sociais ao revelar que gastou R$ 55 mil para produzir sua coleção de moda apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Aos 21 anos, ela documentou todo o processo nas redes e acabou viralizando com os custos e detalhes do projeto, batizado de "Desbloqueio Criativo".

Além do trabalho final da faculdade, a jovem desenvolveu a coleção pensando em inscrevê-la para concorrer a um concurso interno da instituição. Para isso, Gabriela precisou apresentar os croquis e foi selecionada para a etapa seguinte, recebendo R$ 4 mil de incentivo, mas o investimento acabou indo muito além: foram R$ 36 mil apenas com materiais e desenvolvimento inicial.

O restante do dinheiro foi direcionado para transformar a apresentação em um projeto de alto impacto, com destaque para o ensaio fotográfico profissional, que envolveu modelos, cenografia, edição de vídeo e produção audiovisual.

Natural do interior do Rio Grande do Norte e criada no Maranhão, Gabriela se mudou sozinha para São Paulo em busca de formação e oportunidades na moda. Com apoio financeiro dos pais, empresários, ela teve todas as despesas básicas cobertas, como aluguel e alimentação. Mas a maior parte dos custos do TCC foi bancada com o dinheiro que ela já ganhava como influenciadora digital. "Fui guardando o que recebia das entregas. A maior parte saiu do meu bolso", contou em entrevista à Marie Claire.

"A maior parte foi com mão de obra. Os looks que eu desenhei eram complexos, e eu não tinha a habilidade técnica para executar sozinha. Tive que contratar profissionais", explicou. Dos 24 looks criados, quatro foram produzidos. As roupas traziam elementos estruturais e volumosos, como tricô com malha dura e silhuetas que remetiam a grades e correntes. "O primeiro look era uma gaiola de metal com bolas amarelas que iam se abrindo ao longo do desfile, como se fossem flores desabrochando”, explicou.

A proposta estética contrastava cores vibrantes com tons neutros, em uma referência direta à tensão entre criatividade e ensino tradicional. "O amarelo representa a criatividade na simbologia das cores. Misturei com cinza e preto como contraponto, como uma forma de contar uma história”, acrescentou.

Mesmo com o sucesso e o impacto visual do desfile, Gabriela admite que faltou planejamento financeiro. "Na minha faculdade, é comum gastar alto com TCC. Mas eu extrapolei. Foi uma falta de organização. Como o projeto levou um ano e meio, fui gastando aos poucos sem perceber o total”, assumiu.

O caso gerou críticas nas redes, principalmente sobre o privilégio de poder investir tanto em um projeto universitário. Gabriela reconhece sua posição. "Sei que sou privilegiada. Meus pais me ajudam com coisas importantes. Mas usei meu dinheiro também, e encaro como um investimento. Esse trabalho me rendeu conteúdo por um ano e meio."

Apesar do paralelo com marcas como Aluf e Misci, que nasceram de TCCs e ganharam projeção no mercado de moda, Gabriela não pretende transformar a coleção em um negócio por enquanto. Atualmente, ela está estagiando em uma revista de moda e foca na carreira como influenciadora.

"Quero continuar na moda, principalmente com minhas redes. Tenho planos de fazer pós-graduação fora, mas ainda quero aprender mais antes de criar uma marca. Gosto da ideia de atuar como estilista, modelista, figurinista... tem muita coisa para explorar”, afirmou.