UnB sedia seminário sobre agenda 2030 e os povos do Cerrado

AG Aline Gouveia

Além das plenárias e mesas temáticas, o 2º Seminário Agenda 2030 e os Povos do Cerrado contará com uma série de apresentações artísticas - (crédito: Divulgação)

O Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo) da Universidade de Brasília (UnB) recebe, 2 e 3 de julho, o 2º Seminário Agenda 2030 e os Povos do Cerrado. O debate integra os esforços de um plano de ação global da Organização das Nações Unidas (ONU) para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a construção de um mundo melhor até 2030. Dentre outras metas estão a erradicação da pobreza, proteção do meio ambiente e do clima e garantia de que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

O seminário vai reunir 200 participantes, entre artistas, produtores, pesquisadores, gestores e representantes da sociedade civil, comprometidos com a integração das culturas populares e tradicionais nas estratégias de sustentabilidade e justiça social.

Estão previstas as presenças de Valdelice Veron, uma das principais representantes da etnia guarani-kaiowá em Mato Grosso do Sul; o violeiro Volmi Batista, precursor na manutenção e difusão da cultura popular tradicional; o cineasta premiado Marcelo Krahô; e Sandra Regina, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas.

Diversas entidades governamentais também marcarão presença por meio de representantes, como Lindivaldo Junior e Pedro Neto, do Ministério da Cultura; Paula Balduíno, do Ministério da Igualdade Racial e Marcos Sorrentino, do Ministério do Meio Ambiente.

Além disso, também estarão presentes representantes do Governo do Distrito Federal, como a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria das Mulheres e Secretaria de Relações Institucionais. Por fim, as Universidades Federais estarão representadas, com presença da reitora da Universidade de Brasília, Rozana Naves; da Pró-Reitora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, Jacqueline Takahashi, e entre outros representantes de unidades de ensino e pesquisa.

O evento vai promover uma reflexão com foco na preservação do Cerrado e no alinhamento das práticas culturais às metas da Agenda 2030. Além de debater, a ideia é também incentivar parcerias entre saberes populares, academia e poder público; influenciar a criação, manutenção e/ou alteração de políticas públicas; e celebrar a diversidade e a resistência dos povos do Cerrado.

Os debates resultarão na Carta do Cerrado — documento reunindo compromissos coletivos e diretrizes para ações futuras de preservação cultural e ambiental, a ser entregue em sessão solene na Câmara Federal, em 4 de julho.

Além das plenárias e mesas temáticas, o 2º Seminário Agenda 2030 e os Povos do Cerrado contará com uma série de apresentações artísticas, com entrada franca, e atividades permanentes como a exposição Severina Gonçalves - Cerrado Urbano e a feira Cerrado Vivo, com cerâmicas, livros, as iguarias do Cerrado, pão de queijo, tapioca, produtos indígenas e comidas da comunidade quilombola Kalunga.

Programação

Quarta-feira (2/7):

10h a 12h - Plenária de Abertura;

14h a 16h30 - Mesas Temáticas (Tradições do Cerrado, Mulheres do Cerrado, O Cerrado como paisagem cultural e ambiental e diversidade Técnica e Inovação Ecológica);

17h a 18h - Plenária de Fechamento;

Mostra Artística

18h30 – Teatro de Bonecos – Mamulengo sem Fronteiras;

19h – Volmi Batista - Batuques e Calangos;

20h – Dayane Reis - Paixão, Voz e Viola;

21h – Folia de Reis e Catira Irmãos Vieira;

Quinta-feira (3/7)

