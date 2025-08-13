Prêmio Engenho promove Festival de Jornalismo para estudantes no DF

GB Gabriella Braz

São dois dias de evento com foco nos desafios, combate à desinformação, carreira e empreendedorismo - (crédito: George Pak/Pexel)

A 20ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação – O Dia em que o Jornalista Vira Notícia vai promover uma série de eventos voltados para estudantes de jornalismo do Distrito Federal na terça (19/8) e quarta-feira (20/8). O Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho ocorre das 8h30 às 12h30, no Auditório do Sistema CNA-Senar, na Asa Norte.

Segundo a presidente da premiação, a jornalista Kátia Cubel, o objetivo é estimular a formação dos futuros jornalistas, com conteúdos e temas que o currículo acadêmico ainda não abrange. Podem participar alunos de jornalismo do IDP, Iesb, UniCeub, Universidade Católica de Brasíia, Universidade de Brasília (UnB) e UDF. A entrada é gratuita.

São dois dias de evento com foco nos desafios, combate à desinformação, carreira e empreendedorismo. Participam das palestras jornalistas renomados de diferentes veículos. A colunista do Correio Braziliense Denise Rothenburg marca presença no Painel Jornalismo Especializado, que ocorre às 11h40, no primeiro dia de festival.

Além dos painéis e palestras, o evento vai contar com uma oficina de entrevistas, perfis e biografias, que ocorre no segundo dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular