"Brasília é um polo tecnológico em crescimento", diz presidente do Sinfor-DF

Por Laíza Ribeiro* — O presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (Sinfor-DF), Carlos Jacobino, falou sobre o atrativo polo de Tecnologia do DF ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — desta quarta -feira (13/8). Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Jaqueline Fonseca, ele também avaliou o impacto que o setor tem no PIB do DF.

Jacobino afirmou que Brasília é um polo tecnológico em crescimento. “Nós temos startups que exportam tecnologias para outros países. Assim como empresas que prestam serviços localmente e internacionalmente ”, destacou.

A segurança e o custo de vida de Brasília são fatores que destacam a capital como uma das cidades mais procuradas por nômades digitais. Jacobino explicou que isso é um reflexo do espaço propício à tecnologia que Brasília representa. “Têm um conjunto de fatores de atratividade de pessoal, que gera muitas conexões. Brasília é um espaço que combina com a tecnologia”, comentou.

Sobre o impacto do setor de tecnologia da informação no DF, Carlos disse que milhares de empregos são gerados pela área. “Existem cerca de 30 mil empresas na área. Além disso, temos um grande número de empresários, gerando mais de 50 mil empregos diretos”, ressaltou. Segundo Jacobino, a média salarial é quase três vezes maior do que a do setor de construção civil, que possui mais empregos.

Outro ponto destacado pelo presidente do sindicato foi a relevância que a TI tem no PIB do Distrito Federal. “Se somarmos áreas do governo que utilizam a tecnologia da informação, como Serpro, DataPrev e DataSUS e os grandes investimentos em tecnologia de outras empresas, representa, aproximadamente, 10% do PIB do DF”, completou.

