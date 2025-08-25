MPF: inscrições para o programa de estágio seguem até domingo (31/8)

RP Raphaela Peixoto

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para o 2º processo seletivo de estagiários de 2025. Estudantes interessados devem preencher a ficha de pré-inscrição e enviar a documentação digitalizada exigida até às 23h59 deste domingo (31/8). Os links para inscrição estão disponíveis nas páginas das unidades do MPF participantes.

As vagas são destinadas a estudantes de nível superior, incluindo graduação e pós-graduação, nas áreas de administração (graduação e pós-graduação), arquitetura e urbanismo, arquivologia, comunicação social, ciências contábeis, direito (graduação e pós-graduação), engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, educação física, informática, secretariado, biblioteconomia, economia e tecnologia da informação.

Há oportunidades para unidades do MPF no Distrito Federal e em 21 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. As vagas são para preenchimento imediato ou formação de cadastro de reserva.

A carga horária é de 20 horas semanais. A bolsa-estágio é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 2.055,65 para pós-graduandos. Além disso, os estagiários recebem auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e seguro contra acidentes pessoais. O programa permite atuação em regime híbrido, combinando atividades presenciais e remotas.

A seleção reserva vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e integrantes de minorias étnico-raciais, como indígenas e povos e comunidades tradicionais. Para concorrer pelas cotas, o estudante deve preencher a autodeclaração prevista no edital.

As provas objetivas on-line estão marcadas para o dia 21 de setembro. Em algumas localidades, haverá também uma segunda fase, com aplicação de prova subjetiva, avaliação de rendimento acadêmico ou do índice geral de cursos, conforme previsto em cada edital local.

Para participar da seleção, é necessário ter a inscrição confirmada e estar cadastrado na plataforma gov.br. O horário do exame, que será divulgado na página da unidade escolhida, seguirá o fuso de Brasília.