UFMG lança seriado como processo seletivo; inscrições estão abertas

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (18/8), as inscrições para a primeira etapa do Seriado UFMG 2025-2027, novo processo seletivo da Universidade Federal de Minas Gerais para ingresso nos cursos de graduação. O prazo termina em 19 de setembro. Os interessados devem se inscrever pelo site da Comissão Permanente do Vestibular (Copeve). A taxa é de R$ 150.
A seleção é voltada a estudantes e egressos do ensino médio ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), sem exigência quanto ao ano de conclusão. O objetivo é oferecer uma nova alternativa de acesso ao ensino superior, com provas aplicadas de forma progressiva ao longo de três anos.
Estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), incluindo beneficiários do programa Pé-de-Meia, têm direito à isenção total da taxa. Já alunos de escolas públicas e bolsistas integrais da rede privada podem solicitar 50% de desconto, sem necessidade de comprovar renda. Os pedidos de isenção ou desconto devem ser feitos até 27 de agosto, também pelo site da Copeve.
Como funcionará o Seriado 2025-2027
O Seriado UFMG será realizado em três etapas, acompanhando os conteúdos do ensino médio. Em 2025, os candidatos responderão a questões relacionadas ao 1º ano. Em 2026, a prova incluirá também o 2º ano. Já na última fase, em 2027, o exame contemplará os três anos da formação básica.
A escolha do curso e da modalidade de vaga será feita apenas na etapa final. Cursos com seleção diferenciada — como Educação do Campo, Formação Intercultural de Educadores Indígenas e Letras-Libras — não fazem parte deste processo.
As provas serão aplicadas em Belo Horizonte e em outras seis cidades: Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Montes Claros. Todos os locais contarão com estrutura adequada e acessibilidade para candidatos que necessitem de atendimento especializado.