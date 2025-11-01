Universidade

UnB anuncia a programação da 25ª Semana Universitária

Evento ocorrerá entre segunda-feira (3/11) e sábado (8) com oficinas, amostras de filmes e muito mais

JS
Junio Silva
postado em 01/11/2025 18:55
Para participar das atividades, é necessário inscrição - (crédito: Divulgação/ Luis Gustavo Prado)
A Universidade de Brasília (UnB) inicia, nesta segunda-feira (3/11), as atividades da 25ª Semana Universitária (Semuni 25). Este ano, o tema do evento é “UnB e territórios em movimento: saberes, inovação e sociedade”. 

Até o próximo sábado (8), a universidade será palco de diversas oficinas, mostras e palestras. Para participar, é necessário se inscrever pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). 

Entre os temas das atividades da Semuni 25, estão inteligência artificial, comunicação, leitura e cinema

Confira abaixo a programação:

  • Programação 25ª Semuni
    Programação 25ª Semuni Divulgação UNB
