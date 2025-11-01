UnB anuncia a programação da 25ª Semana Universitária

JS Junio Silva

A Universidade de Brasília (UnB) inicia, nesta segunda-feira (3/11), as atividades da 25ª Semana Universitária (Semuni 25). Este ano, o tema do evento é “UnB e territórios em movimento: saberes, inovação e sociedade”.

Até o próximo sábado (8), a universidade será palco de diversas oficinas, mostras e palestras. Para participar, é necessário se inscrever pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Entre os temas das atividades da Semuni 25, estão inteligência artificial, comunicação, leitura e cinema

Confira abaixo a programação: