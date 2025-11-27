Lula assina PLs que criam Universidade Indígena e Universidade do Esporte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta quinta-feira (27/11) os Projetos de Lei (PLs) que criam a Universidade Federal do Esporte e a Universidade Federal Indígena (Unind). Os textos serão enviados ao Congresso Nacional para votação.
A assinatura ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em evento com a presença de ministros, parlamentares, outras autoridades e representantes dos povos indígenas e do esporte. As instituições de ensino terão sede em Brasília.
As duas universidades vão oferecer cursos temáticos de graduação e pós-graduação temáticos, visando a formação de atletas, no caso da Universidade do Esporte, e autonomia dos povos indígenas, no caso da Universidade Indígena. Nos próximos quatro anos, elas devem atender 3 mil e 2,8 mil estudantes, respectivamente, segundo o Planalto.
Conheça os cursos de graduação e pós-graduação que serão ofertados:
Universidade Federal do Esporte
-
Ciência do Esporte
-
Educação Física
-
Gestão de Esporte e Lazer Comunitário
-
Medicina Esportiva e Reabilitação
-
Gestão e Marketing Esportivo
-
Nutrição Esportiva
-
Áreas estratégicas para a gestão de entidades do setor e para a formação, treinamento e acompanhamento de atletas de diversas modalidades esportivas
Universidade Federal Indígena
-
Gestão ambiental e territorial
-
Gestão de políticas públicas
-
Sustentabilidade socioambiental
-
Promoção das línguas indígenas
-
Saúde
-
Direito
-
Agroecologia
-
Engenharias e tecnologias
-
Formação de professores
-
Áreas estratégicas para o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas, para a atuação profissional nos territórios e a inserção profissional indígena em diferentes setores do mercado de trabalho