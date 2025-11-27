Lula assina PLs que criam Universidade Indígena e Universidade do Esporte

Victor Correia

Evento ocorre no Palácio do Planalto com a presença de autoridades, lideranças indígenas e atletas olímpicos e paralímpicos - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta quinta-feira (27/11) os Projetos de Lei (PLs) que criam a Universidade Federal do Esporte e a Universidade Federal Indígena (Unind). Os textos serão enviados ao Congresso Nacional para votação.

A assinatura ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em evento com a presença de ministros, parlamentares, outras autoridades e representantes dos povos indígenas e do esporte. As instituições de ensino terão sede em Brasília.

As duas universidades vão oferecer cursos temáticos de graduação e pós-graduação temáticos, visando a formação de atletas, no caso da Universidade do Esporte, e autonomia dos povos indígenas, no caso da Universidade Indígena. Nos próximos quatro anos, elas devem atender 3 mil e 2,8 mil estudantes, respectivamente, segundo o Planalto.

Conheça os cursos de graduação e pós-graduação que serão ofertados:

Universidade Federal do Esporte

Ciência do Esporte

Educação Física

Gestão de Esporte e Lazer Comunitário

Medicina Esportiva e Reabilitação

Gestão e Marketing Esportivo

Nutrição Esportiva

Áreas estratégicas para a gestão de entidades do setor e para a formação, treinamento e acompanhamento de atletas de diversas modalidades esportivas

Universidade Federal Indígena