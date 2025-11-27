EDUCAÇÃO

Lula assina PLs que criam Universidade Indígena e Universidade do Esporte

Textos serão enviados para apreciação do Congresso Nacional. Instituições de ensino serão sediadas em Brasília, e oferecerão cursos temáticos de graduação e pós-graduação

Victor Correia
postado em 27/11/2025 12:14
Evento ocorre no Palácio do Planalto com a presença de autoridades, lideranças indígenas e atletas olímpicos e paralímpicos - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta quinta-feira (27/11) os Projetos de Lei (PLs) que criam a Universidade Federal do Esporte e a Universidade Federal Indígena (Unind). Os textos serão enviados ao Congresso Nacional para votação.

A assinatura ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em evento com a presença de ministros, parlamentares, outras autoridades e representantes dos povos indígenas e do esporte. As instituições de ensino terão sede em Brasília.

As duas universidades vão oferecer cursos temáticos de graduação e pós-graduação temáticos, visando a formação de atletas, no caso da Universidade do Esporte, e autonomia dos povos indígenas, no caso da Universidade Indígena. Nos próximos quatro anos, elas devem atender 3 mil e 2,8 mil estudantes, respectivamente, segundo o Planalto.

Conheça os cursos de graduação e pós-graduação que serão ofertados: 

Universidade Federal do Esporte

  • Ciência do Esporte

  • Educação Física

  • Gestão de Esporte e Lazer Comunitário

  • Medicina Esportiva e Reabilitação 

  • Gestão e Marketing Esportivo

  • Nutrição Esportiva

  • Áreas estratégicas para a gestão de entidades do setor e para a formação, treinamento e acompanhamento de atletas de diversas modalidades esportivas

Universidade Federal Indígena

  • Gestão ambiental e territorial

  • Gestão de políticas públicas

  • Sustentabilidade socioambiental

  • Promoção das línguas indígenas

  • Saúde

  • Direito

  • Agroecologia

  • Engenharias e tecnologias

  • Formação de professores

  • Áreas estratégicas para o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas, para a atuação profissional nos territórios e a inserção profissional indígena em diferentes setores do mercado de trabalho

