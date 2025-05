Lula quer criar "Universidade do Esporte" para atletas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quinta-feira (22/5), que quer criar uma “Universidade do Esporte” para que os alunos possam praticar diversas modalidades com professores e treinadores profissionais.

Lula comentou sobre a iniciativa ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca, durante cerimônia de renovação do patrocínio da Caixa Econômica Federal ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, com a presença de atletas paralímpicos.

Leia também: Lula dá posse a novos ministros em cerimônia fechada no Planalto

“Eu estou cobrando desse menino aqui (Fufuca), que vai apresentar semana que vem ou na outra semana a proposta. Nós estamos com uma divergência de criar uma Universidade do Esporte. Uma universidade para que a gente possa praticar todo e qualquer tipo de coisa com profissionais, com especialista de excelência, para a gente não ficar devendo nada a ninguém”, declarou o presidente.

Segundo Lula, a divergência é que Fufuca planeja a criação de uma “Faculdade de Futebol”, mas Lula defende que o projeto inclua outras modalidades.

Leia também: Ministro do Esporte quer paralisação temporária do futebol brasileiro

“Nós vamos fazer uma conversa entre o ministro da Educação (Camilo Santana), o ministro do Esporte, e vamos decidir. Eu sou favorável a gente fazer uma universidade para servir de exemplo para o mundo”, disse ainda o chefe do Executivo.

Recursos para atletas paralímpicos

Lula assinou a renovação por mais quatro anos do contrato de patrocínio com o Comitê Paralímpico. O valor será de R$ 40 milhões por ano (R$ 160 milhões no total até 2028), além de um depósito de R$ 250 milhões à entidade pela Caixa Econômica.

Os recursos serão usados para treinamento e apoio aos atletas para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028. Em 2024, nos jogos de Paris, o Brasil fez uma das melhores campanhas e terminou em quinto lugar, alcançando 89 pódios.

"Seria muito mais fácil financiar um campeão do mundo, mas é muito mais nobre financiar uma criança pobre da periferia que quer praticar qualquer esporte", declarou ainda Lula.