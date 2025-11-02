Lula promete criação da universidade dos povos indígenas

EE Eduarda Esposito

Presidente Lula, durante visita à Aldeia Vista Alegre do Capixauã, Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste domingo (2/11) que vai criar em Brasília, no dia 17 de novembro, a Universidade dos Povos Indígenas. "Estou muito preocupado com a questão da educação, aquilo que os meninos terminam o ensino médio e não tem faculdade para fazer e muitas vezes não pode ir para Santarém. Eu quero anunciar para vocês que nós vamos criar em Brasília, até o dia 17 desse mês, a universidade dos povos indígenas. No Brasil, vai ter uma universidade lá em Brasília, mas que vai ter campos em vários outros estados", disse Lula.

A fala foi feita durante a visita do presidente na Comunidade de Jamaraquá juntamente com a primeira-dama, Janja da Silva, pelas ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), além de representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Amazônia. Lula disse ainda que uma universidade do esporte também será criado.

"É para ver se daqui sai um técnico, um médico, um jogador de qualidade para a gente poder ganhar uma Copa do Mundo, que faz tempo que a gente não ganhou a Copa", falou.

"Fico emocionado porque a razão da minha vida é isso, contato direto que eu tenho com vocês. E só tem uma razão, da presidência, é para tentar cuidar de vocês em primeiro lugar, porque é para vocês e de vocês que nós recebemos todo o carinho e o apoio nos momentos mais difíceis que nós passamos", completou Lula.