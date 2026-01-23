Sisu 2026: inscrições terminam nesta sexta; veja como participar

Raphaela Peixoto

O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)

O prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) termina nesta sexta-feira (23/1). Nesta edição, o programa oferece 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.

Podem participar do processo seletivo estudantes que tenham realizado pelo menos uma das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — desde que tenham obtido nota superior a zero na redação e concluído o ensino médio. As inscrições são feitas pelo portal Acesso Único.

Desde 2024, o programa conta com apenas uma edição anual, formato que será mantido em 2026. A partir deste ano, o Sisu passa a considerar mais de um resultado do Enem, ampliando o acesso ao sistema, que anteriormente aceitava apenas a nota da última edição do exame.

O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro. Os candidatos aprovados poderão iniciar os estudos no primeiro ou no segundo semestre, conforme o calendário acadêmico de cada instituição.

Durante o período de inscrições, os participantes podem escolher até duas opções de curso entre instituições públicas localizadas em 26 unidades da federação. Rondônia é o único estado que não ofertará vagas pelo Sisu neste ano. As opções podem ser alteradas livremente até o encerramento do prazo, sendo consideradas válidas aquelas registradas no sistema ao final das inscrições.