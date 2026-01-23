SISU 2026

Sisu 2026: inscrições terminam nesta sexta; veja como participar

Podem participar estudantes que tenham feito pelo menos uma das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Início Eu estudante Ensino superior
Raphaela Peixoto
postado em 23/01/2026 08:50
O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)
O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)

O prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) termina nesta sexta-feira (23/1). Nesta edição, o programa oferece 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.

Podem participar do processo seletivo estudantes que tenham realizado pelo menos uma das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — desde que tenham obtido nota superior a zero na redação e concluído o ensino médio. As inscrições são feitas pelo portal Acesso Único.

Desde 2024, o programa conta com apenas uma edição anual, formato que será mantido em 2026. A partir deste ano, o Sisu passa a considerar mais de um resultado do Enem, ampliando o acesso ao sistema, que anteriormente aceitava apenas a nota da última edição do exame.

O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro. Os candidatos aprovados poderão iniciar os estudos no primeiro ou no segundo semestre, conforme o calendário acadêmico de cada instituição.

Durante o período de inscrições, os participantes podem escolher até duas opções de curso entre instituições públicas localizadas em 26 unidades da federação. Rondônia é o único estado que não ofertará vagas pelo Sisu neste ano. As opções podem ser alteradas livremente até o encerramento do prazo, sendo consideradas válidas aquelas registradas no sistema ao final das inscrições.

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação