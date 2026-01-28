MEC divulga a chamada regular do Sisu nesta quinta-feira (29/1)

Alice Meira

O Enem 2025 teve suas provas aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025 - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

Com o encerramento das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, alunos e professores esperam o resultado para conquistar uma vaga em uma universidade pública. Os nomes dos convocados da chamada regular serão divulgados nesta quinta-feira (29/1), no portal do candidato, conforme cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo o professor João Augusto Carvalho, que leciona geografia no Colégio Galois, o MEC divulgou datas importantes, às quais o aluno deve se atentar: “O mais importante para ficar de olho é a do resultado final, prevista para o dia 29. A partir dela, os alunos identificam se passaram na universidade que desejavam ou se alguma mudança aconteceu, e se vão precisar entrar para a lista de espera.” Candidatos não aprovados em suas opções de curso podem recorrer à lista de espera, que representa a última etapa para o ingresso na instituição desejada. A manifestação de interesse na lista de espera deve ser feita entre os dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Para participar, o estudante deve acessar o Portal do Candidato e realizar a sinalização oficial pelo Sisu.

O professor João Augusto Carvalho explica que é muito importante que os alunos fiquem de olho nas datas (foto: Divulgação/ Colégio Galois)

A partir de então, o estudante deve acompanhar as diretrizes de cada universidade. “Isso é o mais importante, porque depois de todo esse processo na esfera federal, quando sai do Sisu, fica a cargo de cada uma indicar o que vai fazer com as vagas remanescentes”, explica o professor. A partir de 2 de fevereiro, cada instituição divulgará cronogramas e procedimentos específicos para a realização das inscrições e matrículas, além dos procedimentos com cada uma das listas de espera.

Ana Clara Hozana, 18 anos, colocou a nota no Sisu para o curso de publicidade e propaganda. “O processo de espera para o resultado final é angustiante para todo mundo”, afirma a estudante. Além dos resultados do sistema, ela também espera pelas notas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e o Vestibular Tradicional, portas de estrada exclusivas da Universidade de Brasília (UNB), assim como a maioria dos alunos do Distrito Federal: “Como meu foco é a UnB, fico um pouco mais tranquila em relação à espera, já que são três oportunidades de entrada”.

Ana Clara Hozana aplicou sua nota no Sisu para o curso de publicidade e propaganda (foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal )

Além do Sisu, para federais, os alunos ainda podem aplicar suas notas do Enem no Programa Universidade para Todos (Prouni), além do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), outras oportunidades de acesso ao ensino superior, mas no modelo privado. Nélio Cavalcante, coordenador do ensino médio do Colégio Católica Brasília, explica que, para adentrar pelo Prouni, o aluno precisa atender a alguns requisitos: “É necessário que o estudante tenha feito o ensino médio em rede pública, ou ser bolsista integral em escola particular. Também não pode ter participado como treineiro no Enem. Para ter uma bolsa de 100%, a renda per capita familiar deve ser de até um salário mínimo por pessoa dentro da família, e os valores de desconto vão sendo proporcionais a isso. Além disso, o estudante não pode ter nenhum nível superior prévio.”

As datas de inscrição do programa ficam abertas até sexta-feira (29/1). Já o FIES vem logo depois, com datas de inscrição no ano de 2026 de 3 a 6 de fevereiro, pelo portal Acesso Único. O programa financia graduações privadas para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos, priorizando 50% das vagas para cotas pelo CadÚnico.

Coordenador do Ensino Médio do Colégio Católica Brasília, Nélio Cavalcante explica quais são os requisitos para o aluno aplicar sua nota no Enem no Prouni. (foto: Danilo Oliveira CCB)

O que é o SISU?

Criado em 2010, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar estudantes que querem ingressar em universidades públicas brasileiras, eliminando a necessidade de vestibulares presenciais em cada uma das regiões. Nesta edição, pela primeira vez, o sistema aceitou notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025), utilizando automaticamente o resultado que gerou a maior média ponderada para o curso escolhido.

Cronograma Sisu 2026

Resultado da chamada regular: Nesta quinta-feira (29/1).

Data oficial em que os aprovados na primeira chamada são divulgados, o resultado fica disponível no site do Sisu, e também pode ser consultado nos portais das universidades.

Período de Matrícula: A partir de 2 de fevereiro de 2026.

Aprovados devem ficar atentos aos prazos específicos de cada instituição, que define seu próprio cronograma e procedimentos de matrícula.

Lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026.

Candidatos não aprovados na chamada regular podem se inscrever para concorrer às vagas remanescentes. É possível manifestar interesse apenas para a primeira opção de curso.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.