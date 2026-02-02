Professora de artes do IFG morre aos 54 anos

Victor Rogério*

Ana Lucia Siqueira de Oliveira não resistui a complicações de um AVC - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu, aos 54 anos, a professora Ana Lucia Siqueira de Oliveira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). A morte ocorreu nesta segunda-feira (2/2), devido a complicações de um AVC (acidente vascular cerebral). O IFG decretou luto oficial de três dias e suspendeu atividades nos câmpus Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Ana Lucia era professora de artes visuais. Em sua trajetória, além de professora, ocupou diferentes cargos no IFG, tendo sido diretora-geral do câmpus Aparecida de Goiânia por dois mandatos (2012-2021). Também exerceu a função de Coordenadora da Área de Artes do câmpus Goiânia e integrante do Conselho Superior.

Nas redes sociais, o perfil oficial do IFG publicou uma nota de pesar em que destaca o legado da docente. “Sua liderança e compromisso com o ensino deixam um legado inestimável para a comunidade acadêmica e a dor de sua partida, tão precoce, sensibiliza os colegas e amigos desta Instituição. O IFG se solidariza especialmente com os familiares e com toda comunidade do IFG neste momento."

A reitora do IFG, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, também lamentou a morte da professora e afirmou que ela era uma pessoa querida por colegas e alunos. “Recebemos esta notícia com profunda consternação. A Ana Lucia era mais que uma gestora competente; era uma pessoa carismática, uma educadora sensível, que liderava com o coração e inspirava todos ao seu redor. O IFG perde uma referência, uma colega querida por muitos e cuja alegria fará muita falta”, declarou.

Uma mulher de luz

Amiga de Ana Lucia, a professora Lisandra Lavoura lembrou dela com emoção. “Foi uma honra ser amiga dela. É uma amizade que transpôs o muro da escola. Era uma mulher hospitaleira e sensível”, descreve.

Amigas há 15 anos, se conheceram no ambiente de trabalho e, desde então, se tornaram inseparáveis, compartilhando vivências juntas. "Era uma professora competente e extremamente dedicada", conta.

“Eu descrevo a Ana Lúcia como uma mulher solar, uma mulher de luz e de acolhimento. Animada, dedicada à família. Uma pessoa afetuosa com a emoção dos outros", explica.