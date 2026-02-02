ATENÇÃO, CONCURSEIROS!

Gabaritos oficiais do concurso da Caixa são liberados

Exame teve cerca de 35 mil faltosos; provas e gabaritos já estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio

Edifício sede da Caixa Econômica Federal - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Os candidatos que participaram do concurso público da Caixa Econômica Federal no domingo (1º/2) já podem consultar as provas e os gabaritos oficiais, que foram disponibilizados no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. 

A divulgação permite que os participantes confiram o desempenho e entrem com eventuais recursos dentro do prazo estabelecido no edital.

Além disso, a instituição informou que cerca de 43 mil candidatos compareceram às provas. Com número de abstenções de aproximadamente 35 mil inscritos, o que representa 44,97% do total de candidatos aptos a realizar o exame.

As provas foram aplicadas em diversas cidades do país e fazem parte do processo seletivo para preenchimento de vagas na instituição, sendo 184 vagas imediatas e 552 vagas para cadastro de reserva, todas de nível superior. Os salários variam de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00, a depender do cargo.

A função com maior número de inscritos foi a de engenheiro civil, que ultrapassou 36 mil candidatos. Em seguida, o cargo de arquiteto registrou cerca de 25 mil inscritos, confirmando a grande concorrência do certame.

