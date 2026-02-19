UFBA lamenta perda de psicólogo e presta homenagem

Thamires Pinheiro

Manoel Neto deixa um legado de humanidade e dedicação à saúde mental, lembrado com respeito e admiração pela comunidade acadêmica. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Universidade Federal da Bahia divulgou uma nota de pesar pela morte de Manoel Rocha Neto, psicólogo e mestrando em psicologia da instituição, aos 32 anos. A notícia causou forte comoção entre estudantes, professores, profissionais da área e comunidades onde ele atuava.

Natural de Amargosa, Manoel Neto construiu uma trajetória marcada pelo vínculo com a saúde pública, a escuta qualificada e o cuidado com as pessoas. Ele se formou em psicologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fez residência multiprofissional em Saúde da Família pela UNIVASF e também participou de um programa de mobilidade internacional em Portugal. Mais recentemente, integrava o mestrado em psicologia pela UFBA.

Em nota, a universidade destacou sua atuação comprometida, o vínculo próximo com a comunidade e a importância de sua presença nos espaços acadêmicos e profissionais. A instituição também manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e pacientes.

Nas redes sociais, homenagens se multiplicaram. Em uma das mensagens mais compartilhadas, amigos escreveram que Manoel era “uma pessoa extraordinária, acolhedora, carinhosa e inteligente”. Outro trecho diz que ele ensinava “o valor da escuta e da presença” e que sua memória seguirá viva “em cada roda de conversa que fizermos”.

O velório foi realizado em Amargosa, reunindo familiares, amigos e pessoas que fizeram parte de sua trajetória. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da cidade.

A despedida de Manoel Neto mobilizou diferentes espaços da universidade, da psicologia e da comunidade, deixando como legado uma trajetória marcada pelo cuidado, pela ética e pela sensibilidade no exercício da profissão.

