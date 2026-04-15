Reitora da UnB esteve presente no ato dos docentes, ocorrido nesta quarta -feira(15/4)

Correio Braziliense

Nova assembleia vai ocorrer em 23 de abril - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por João Hermógenes* e Victor Rogerio*

Os docentes da Universidade de Brasília paralisaram as atividades nesta quarta-feira e promoveram manifestação na manhã desta quarta-feira (15/4), no câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. Os professores se reuniram no Memorial Darcy Ribeiro e caminharam até a Reitoria, onde discutiram sobre a manutenção da Unidade de Referência de Preços (URP) e da autonomia universitária. A reitora Rozana Naves esteve presente no ato corrido na Reitoria. Uma nova assembleia foi marcada, em 23 de abril, para debater novos encaminhamentos.



Leia também: Nova assembleia vai ocorrer em 23 de abril

As principais reivindicações da paralisação são referentes à autonomia universitária e à URP. A autonomia é o direito constitucional que garante liberdade às universidades para gerir seus próprios assuntos. Já a URP é um valor que alguns servidores recebem por causa de reajustes antigos não pagos corretamente. Na ocasião, os professores manifestaram contra a absorção de 60% dos acréscimos remuneratórios determinados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).



“Nós acompanhamos esse processo de forma contínua e estruturada, sempre respeitando as estratégias definidas pelos respectivos sindicatos. Nossa atuação tem se organizado a partir da presença direta nos espaços onde essas definições são construídas, em particular as instâncias de negociação, com apresentação de dados, registro dos impactos institucionais e interlocução permanente com os diferentes atores envolvidos, posicionando-se em defesa das reivindicações da comunidade acadêmica", conta Rozana Naves, reitoria da UnB, que esteve presente no ato.

Estagiários sob a supervisão de Ana Sá*