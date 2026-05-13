GDF abre inscrições para progama de bolsas para graduação na UDF

Correio Braziliense

Inscrições abrem dia 19 de maio - (crédito: Divulgação/ UDF)

Por João Hermógenes*

O GDF abriu edital do Programa de Bolsa de Estudos para o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). A iniciativa que oferta 62 vagas em cursos de graduação presencial foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última terça-feira (12/5). As inscrições são feitas por meio do portal oficial da Escola Governo (Egov) egov.df.gov.br/, entre 19 de maio a 22 de junho.

Podem participar estudantes da rede pública que atendam aos requisitos socioeconômicos previstos no edital — renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo — e que tenham realizado o Enem 2024 ou 2025, com média mínima de 400 pontos. Servidores e empregados públicos efetivos e ativos do GDF também poderão se inscrever, independentemente da renda, desde que estejam em atividade e cumpram os demais critérios.

As bolsas são para os cursos direito, administração e ciências contábeis, e na área de saúde destacam-se os cursos de fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição com início no segundo semestre de 2026.

Para facilitar a compreensão do edital, há um conjunto de perguntas e respostas na página do programa, que deve ser lido pelos candidatos. A seleção será conduzida pela própria Egov, com análise documental e classificação baseada em critérios objetivos.O resultado final está previsto para ser divulgado na última semana de julho de 2026, no Diário Oficial do Distrito Federal.

Tiago Correia, membro da Comissão de Seleção, reafirma a missão institucional da iniciativa de ampliar oportunidades. “O GDF valoriza a qualificação como caminho para transformar vidas. Promover o acesso à educação superior para os servidores é investir no futuro do Distrito Federal e fortalecer a formação profissional de quem constrói a nossa cidade. Já para a sociedade civil, o programa é uma oportunidade de transformação social”, ressalta.



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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