Thamires Pinheiro

Calendário da Fuvest 2027 já foi divulgado e traz mudanças importantes na prova. Prova é porta de entrada da USP - (crédito: Divulgação / Fuvest)

A Fuvest divulgou o calendário oficial do vestibular de 2027 nesta quarta-feira (27/5). O vestibular seleciona estudantes para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). Além da divulgação das datas, o comunicado também apresenta mudanças relevantes tanto na estrutura da prova quanto na lista de obras literárias exigidas.

Confira as principais datas:

Pedido de isenção ou redução da taxa: 11 de maio a 10 de julho de 2026

Divulgação do Guia de Carreiras: 3 de agosto

Inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro

Primeira fase: 1º de novembro

Segunda fase: 6 e 7 de dezembro

Provas específicas: 8 a 11 de dezembro

Primeira chamada: 26 de janeiro de 2027

Entre as novidades, a primeira fase deixa de ter 90 questões de múltipla escolha e passará a contar com 80 perguntas. Mesmo com a redução, o tempo de aplicação será mantido. A banca afirma que a alteração busca oferecer mais tempo de análise e interpretação aos candidatos em uma prova cada vez mais interdisciplinar.

Outra novidade envolve a lista de obras obrigatórias. Assim como no vestibular anterior, os livros escolhidos para a Fuvest 2027 foram escritos apenas por mulheres. A seleção reúne nomes importantes da literatura brasileira e lusófona, passando por diferentes épocas e estilos literários.

Entre os títulos cobrados estão obras de Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, Conceição Evaristo, Paulina Chiziane e Sophia de Mello Breyner Andresen. A proposta da banca é ampliar o contato dos estudantes com diferentes perspectivas femininas dentro da literatura.

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O vestibular da Fuvest segue como um dos mais concorridos do país, especialmente para cursos como Medicina, Direito, Engenharia e Relações Internacionais. A expectativa é que o novo modelo aumente ainda mais a preparação antecipada dos candidatos, principalmente diante das mudanças no estilo das questões e na valorização da interpretação textual.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes