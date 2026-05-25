Enem 2026 abre inscrições nesta segunda; veja prazos

Amanda S. Feitoza

As inscrições para o enem 2026 já estão abertas; confira - (crédito: Divulgação/MEC)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começaram nesta segunda-feira (25/5) e seguem abertas até o dia 5 de junho. O cadastro deve ser feito pela Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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A edição deste ano traz uma mudança que promete facilitar a vida de milhares de estudantes da rede pública: alunos que estão concluindo o ensino médio terão a inscrição pré-preenchida automaticamente. A medida elimina a etapa inicial do cadastro para quem está no 3º ano, mas ainda será necessário acessar o sistema para confirmar a participação e escolher informações como cidade de prova, idioma estrangeiro e atendimento especializado, caso precise.

Isenção da inscrição

Para quem não conseguiu isenção, a taxa de inscrição permanece em R$ 85. O pagamento poderá ser feito até 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito bancário. Mesmo os candidatos isentos precisam confirmar a inscrição no sistema.

Outra novidade é a ampliação dos locais de prova. Segundo o Inep, cerca de 10 mil escolas devem receber o exame em todo o país. A ideia é aproximar os estudantes dos locais de aplicação e reduzir deslocamentos, principalmente para alunos da rede pública, que poderão fazer as provas na própria escola onde estudam.

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O período de inscrição também vale para pedidos de atendimento especializado e solicitação de uso do nome social. Participantes trans terão o nome social reconhecido automaticamente conforme os dados cadastrados na Receita Federal.

Além do acesso ao ensino superior, o Enem continuará permitindo a certificação do ensino médio para candidatos com mais de 18 anos que não concluíram os estudos na idade regular. Para isso, é necessário indicar a opção no momento da inscrição.

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Os participantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e comparecerem aos dois dias de prova também receberão um incentivo extra de R$ 200.

Cronograma do Enem 2026