Enem 2026 abre inscrições nesta segunda; veja prazos

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começaram nesta segunda-feira (25/5) e seguem abertas até o dia 5 de junho. O cadastro deve ser feito pela Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A edição deste ano traz uma mudança que promete facilitar a vida de milhares de estudantes da rede pública: alunos que estão concluindo o ensino médio terão a inscrição pré-preenchida automaticamente. A medida elimina a etapa inicial do cadastro para quem está no 3º ano, mas ainda será necessário acessar o sistema para confirmar a participação e escolher informações como cidade de prova, idioma estrangeiro e atendimento especializado, caso precise.
Isenção da inscrição
Para quem não conseguiu isenção, a taxa de inscrição permanece em R$ 85. O pagamento poderá ser feito até 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito bancário. Mesmo os candidatos isentos precisam confirmar a inscrição no sistema.
Outra novidade é a ampliação dos locais de prova. Segundo o Inep, cerca de 10 mil escolas devem receber o exame em todo o país. A ideia é aproximar os estudantes dos locais de aplicação e reduzir deslocamentos, principalmente para alunos da rede pública, que poderão fazer as provas na própria escola onde estudam.
O período de inscrição também vale para pedidos de atendimento especializado e solicitação de uso do nome social. Participantes trans terão o nome social reconhecido automaticamente conforme os dados cadastrados na Receita Federal.
Além do acesso ao ensino superior, o Enem continuará permitindo a certificação do ensino médio para candidatos com mais de 18 anos que não concluíram os estudos na idade regular. Para isso, é necessário indicar a opção no momento da inscrição.
Os participantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e comparecerem aos dois dias de prova também receberão um incentivo extra de R$ 200.
Cronograma do Enem 2026
- Inscrições: 25 de maio a 5 de junho
- Pagamento da taxa: até 10 de junho
- Pedido de atendimento especializado: até 5 de junho
- Solicitação de nome social: até 5 de junho
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
- Período de recurso: 22 a 26 de junho
- Resultado dos recursos: 3 de julho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
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