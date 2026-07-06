Prouni: Inscrições gratuitas para o segundo semestre começam nesta terça-feira

Correio Braziliense

O resultado da primeira chamada do Prouni 2026/2 será divulgado no dia 15 de julho - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

Começam nesta terça-feira (7/7) as inscrições gratuitas para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni). O processo é feito exclusivamente por meio do Portal único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), no link. O prazo se encerra na próxima sexta-feira (10/7).

A iniciativa do governo federal concede bolsas de estudo integrais ou parciais (50% do valor total da mensalidade) em cursos de de graduação em instituições privadas de ensino superior. São ofertadas também bolsas em cursos sequenciais de formação específica.

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O candidato pode optar por concorrer nas seguintes modalidades:



Ampla concorrência;

Pessoa autodeclarada indígena, parda ou preta;

Pessoa com Deficiência (PcD).

Todas as informações a respeito do processo seletivo podem ser encontradas no Edital (nº 51/2026), publicado na última quarta-feira (1º/7) pelo MEC.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever, é preciso que o estudante tenha completado o ensino médio, participado em uma das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), feito ao menos 450 pontos na prova e não que não tenha zerado a redação.

Além disso, é obrigatório que o candidato atenda a ao menos um dos seguintes critérios:

Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada;

Ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada;

Ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação;

Ser professor ativo da rede pública de ensino que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos.

Os participantes que realizaram o Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes da conclusão do ensino médio, não podem concorrer.

Critérios de renda

Para as bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é até 1,5 salário mínimo.

Já para bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é até três salários mínimos.

Resultado

O resultado da chamada regular será divulgado em 15 de julho, na página do Prouni. Aprovados vão ter até o dia 24 de julho para comprovarem suas informações.

Já o resultado da segunda chamada deve ir ao ar no dia 5 de agosto. Aprovados nessa convovação terão até o dia 14 de agosto para comprovarem seus dados.

Confira cronograma do Prouni 2026/2: