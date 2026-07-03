FORMAÇÃO

Prorrogadas as inscrições para a Prova Nacional Docente

As provas serão aplicadas em 20 de setembro em todos os estados e no Distrito Federal, com duração total de cinco horas

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Mariana Niederauer
postado em 03/07/2026 17:29
Provas serão aplicadas em todo o país - (crédito: Reprodução)
Provas serão aplicadas em todo o país - (crédito: Reprodução)

Foram prorrogadas até 10 de julho as inscrições para a Prova Nacional Docente. Podem participar estudantes que concluíram cursos de licenciatura em 21 áreas, desde que esses cursos estejam devidamente credenciados no Enade Licenciaturas.

Professores formados que queiram ingressar no magistério público por meio de concurso ou processo seletivo simplificado também podem se inscrever. A inscrição é feita pelo site do Inep, onde fica disponível o sistema PND.

O Ministério da Educação tem enviado mensagens por WhatsApp e pela conta do Gov.br aos professores de todo o Brasil com orientações para a inscrição.

O número de municípios que aderiram ao PND aumentou bastante este ano, são mais de 2 mil. Em 2025, eram 1.500 municípios inscritos.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até 14 de julho. As provas serão aplicadas em 20 de setembro em todos os estados e no Distrito Federal, com duração total de cinco horas. O resultado final sai em 15 de dezembro.

Confira as áreas da licenciatura avaliadas nesta edição:

  1. Artes visuais

  2. Ciências biológicas (biologia)

  3. Ciências naturais (ciências da natureza)

  4. Ciências sociais

  5. Computação

  6. Dança

  7. Educação física

  8. Filosofia

  9. Física

  10. Geografia

  11. História

  12. Letras espanhol

  13. Letras inglês

  14. Letras português

  15. Letras português e espanhol

  16. Letras português e inglês

  17. Matemática

  18. Música

  19. Pedagogia

  20. Química

  21. Teatro

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