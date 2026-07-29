OAB aprova 25,6 mil candidatos no 46º Exame de Ordem

JP João Pedro de Lara Resende

Ordem dos Advogados do Brasil OAB - Conselho Federal - (crédito: OAB/Divulgação)

O Conselho Federal da OAB divulgou nesta quarta-feira (29/7) o resultado definitivo do 46º Exame de Ordem Unificado. Ao todo, 25.693 candidatos foram aprovados na prova prático-profissional, aplicada em 21 de junho, em todas as 27 seccionais do país. A consulta individual ao espelho de correção está disponível no portal da Fundação Getulio Vargas (oab.fgv.br). As respostas aos recursos interpostos entre 15 e 17 de julho também podem ser conferidas no site recursos-oab-46.conhecimento.fgv.br.

Candidatos aprovados na 1ª fase do 46º exame que não passaram na 2ª fase terão nova chance: as inscrições para o reaproveitamento da nota no 47º Exame de Ordem Unificado abrem na sexta-feira (31/7), às 17h, e vão até 7 de agosto. A repescagem permite refazer apenas a prova prático-profissional, sem repetir as 80 questões objetivas da 1ª fase. A 2ª fase do 47º EOU está marcada para 18 de outubro.

Anote

46º Exame de Ordem — resultado definitivo

Aprovados: 25.693

Consulta individual: oab.fgv.br

Respostas aos recursos: recursos-oab-46.conhecimento.fgv.br

Repescagem para o 47º EOU: inscrições de 31/7 a 7/8

2ª fase do 47º EOU: 18 de outubro de 2026

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá