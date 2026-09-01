Flávio pede saída de Moraes após novas revelações sobre Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu nesta terça-feira (1º) a renúncia do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após novas informações divulgadas sobre a relação do magistrado com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A declaração foi feita durante entrevista a jornalistas no Senado, depois de Flávio presidir uma reunião da Comissão de Segurança Pública. Para o senador, as denúncias são graves e, caso confirmadas, tornam insustentável a permanência de Moraes na Corte. “Alexandre de Moraes tinha que renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem mais condição de continuar como ministro”, afirmou.
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Flávio disse ter ficado “impactado” com as informações sobre a participação de Moraes na elaboração de um contrato de até R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro. Segundo informações atribuídas à investigação, metadados do arquivo apontam um usuário identificado como “Ministro Alexandre de Moraes” como responsável por alterações no documento. O escritório afirma que o ministro foi consultado pela esposa para avaliar eventual impedimento relacionado ao contrato e nega irregularidades.
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Outro ponto mencionado pelo senador foram as mensagens encontradas no celular de Vorcaro e analisadas pela Polícia Federal. Segundo o material divulgado nesta terça-feira, os investigadores identificaram Moraes como destinatário de mensagens nas quais o banqueiro pedia ajuda em relação a medidas que poderiam ser tomadas pela PF e pela Procuradoria-Geral da República. Em uma delas, Vorcaro teria perguntado ao interlocutor se deveria deixar o país antes de uma operação.
Na avaliação de Flávio, o conjunto de informações exige esclarecimentos do ministro e de sua mulher. “Se ele edita os contratos da esposa que estava oficialmente sendo contratada, se parece que tem alguma forma de ajudar o Vorcaro a dar garantias de que a Polícia Federal não atue em determinado momento ou que o procurador-Geral da República se posicione a favor do Vorcaro por influência de Alexandre de Moraes”, afirmou.
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