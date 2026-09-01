Cíntia Chagas assume namoro com Rubens Barrichello em viagem pela Itália

A escritora e palestrante Cíntia Chagas está namorando o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. O relacionamento foi confirmado durante uma viagem do casal pela Itália, neste mês. Conhecida pelo conteúdo sobre língua portuguesa, oratória e comportamento, a mineira construiu uma carreira que ultrapassou as salas de aula e chegou às redes sociais, aos livros e à televisão.
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"Sim, estamos namorando e muito felizes", confirmou Cíntia ao portal Leo Dias. Recentemente, ela teve um romance com Murilo Benício. Já Rubinho está solteiro desde fevereiro deste ano. Ele teve um relacionamento com a influenciadora e publicitária Beta Whately que durou cerca de três meses.
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Natural de Minas Gerais, a escritora é formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela começou a carreira como professora de redação em cursinhos pré-vestibulares, colégios e aulas particulares em Belo Horizonte.
A aproximação com o público fora do ambiente escolar ganhou força por volta de 2015, quando Cíntia passou a levar aulas de português para lugares inusitados, como bares, boates e casas noturnas. A proposta ajudou a dar visibilidade ao trabalho da professora e abriu caminho para uma atuação mais ampla na comunicação.
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Com a popularização de seu conteúdo na internet, Cíntia passou a oferecer cursos on-line e a publicar vídeos sobre gramática, etiqueta e comunicação. Paralelamente, começou a participar de eventos em diferentes regiões do País, onde ministra palestras sobre oratória e postura social.
A escritora também levou os temas que marcaram sua trajetória para os livros. Ela é autora de Sou Péssimo em Português, Um Relacionamento Sem Erros de Português e Sexo, Amor e Hipérboles.
Na televisão, Cíntia integrou o Domingo Espetacular, da Record, onde comandou o quadro Calma, que eu explico. A atração era dedicada a explicar regras de comunicação e recursos da língua, como as figuras de linguagem.
Nas redes sociais, mantém um canal no YouTube com cerca de 500 mil inscritos. Por lá, publica conteúdos relacionados à ortografia e à língua portuguesa e também entrevista convidados.
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