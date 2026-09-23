Uniceplac promove evento para alunos do ensino médio

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Uniceplac)

O Centro Universitário Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) promove de 6 a 8 de outubro, a Jornada Vocacional 2026. O evento é gratuito para ajudar estudantes do ensino médio na escolha da carreira e será realizado das 7h30 às 11h45 e das 13h30 às 17h30, na sede da instituição, no Gama. Para participar, as escolas devem realizar a inscrição pelo site apps.uniceplac.edu.br/lp-jornada-vocacional.

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A Jornada oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer a rotina dos cursos de graduação oferecidos pela instituição, entre eles medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia, nutrição, direito, educação física e biomedicina. A programação contará com bate-papo com egressos que atuam no mercado de trabalho.

A programação reúne visitas à fazenda escola, atividades interativas, oficinas e bate-papos com professores e profissionais, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre os cursos, o mercado de trabalho e as diferentes possibilidades de atuação profissional. Também haverá bate-papo com egressos que atuam no mercado de trabalho.



Anote

Jornada Vocacional Uniceplac 2026

Quando: 6,7 e 8 de outubro

Horário: das 7h30 às 11h45; 13h30 às 17h30.

Local: Centro Universitário UNICEPLAC – Gama.

Inscrições no link:

https://apps.uniceplac.edu.br/lp-jornada-vocacional