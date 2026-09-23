"É uma eleição dinâmica", avalia Jaqueline Silva após pesquisa do Correio

A deputada distrital e candidata à reeleição Jaqueline Silva (MDB) comemorou o resultado da quarta rodada da Pesquisa Correio/Opinião, divulgada nesta quarta-feira (23/9). No levantamento espontâneo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a parlamentar registrou 2,03% das intenções de voto, figurando empatada no segundo lugar ao lado de Chico Vigilante (PT).

"Recebo o resultado da pesquisa com uma felicidade enorme pela lembrança do meu nome e das realizações do nosso trabalho. Mas sempre ciente de que esta é uma projeção de momento, apontando que estamos no caminho certo, mas que não há quadro definido", declarou a candidata.

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O resultado consolida a presença constante da parlamentar nas primeiras colocações da consulta promovida pelo Correio. Na terceira rodada da pesquisa, publicada em 3 de setembro, Jaqueline Silva e Chico Vigilante dividiam a liderança do levantamento com 2,1% das intenções de voto, seguidos por Joaquim Roriz Neto, que registrava 1,8%. "É uma eleição dinâmica, com grandes nomes e inúmeras possibilidades", acrescentou.

Na amostragem geral, a liderança ficou com Max Maciel (PSol), que somou 2,3% da preferência. Logo após o empate de Jaqueline Silva e Vigilante, aparecem Eduardo Pedrosa (União), com 1,68%, seguidos por Joaquim Roriz Neto (PL), Robério Negreiros (Pode) e Léo Goleiro (PP), empatados com 1,5%. O grupo dos mais citados conta ainda com Ricardo Vale (PT), com 1,15%, e o empate entre Cláudio Abrantes (União) e Pepa (PP), ambos com 1,06%.

O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF03622/2026.