A Gol Linhas Aéreas lançou a promoção Voo Premiado em preparação para a Orange Friday. A empresa, pontuada como a companhia aérea mais pontual do Brasil em 2024 e 2025 e que consolida essa liderança em 2026, oferece o sorteio de viagens com hospedagem e acompanhante, além de 300 mil milhas Smiles utilizáveis no programa de fidelidade.
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A campanha começou às 9h desta quinta-feira (19/11) e recebe cadastros e compras até as 23h59 de 30 de novembro. Podem concorrer pessoas físicas com 18 anos ou mais, residentes no Brasil e portadoras de CPF válido.
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Critérios de participação
Os interessados devem realizar um cadastro único na página oficial da ação antes de comprar os bilhetes, informando o nome e o CPF do comprador. Esse registro tem validade para todo o período da promoção.
Em seguida, o passageiro precisa adquirir voos operados pela Gol entre 19 e 30 de novembro diretamente nos canais da empresa: site ou aplicativo. O CPF registrado na compra deve ser exatamente o mesmo cadastrado na campanha.
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Distribuição dos números da sorte
A quantidade de bilhetes para o sorteio varia de acordo com o trajeto e o perfil do cliente no ecossistema Smiles:
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voos domésticos: garantem um número da sorte;
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passagens internacionais: rendem dois números da sorte para cada passageiro na viagem;
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compras pagas com o Cartão Gol Smiles: somam dois números da sorte extras;
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assinantes do Clube Smiles: ganham um número adicional;
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clientes das categorias Diamante ou Magno na Smiles: recebem um número extra.
Destinos disponíveis e uso das milhas
O par de passagens nacionais ou internacionais contempla rotas da Gol à escolha do passageiro contemplado. A seleção inclui as novas rotas da companhia com destino a Nova York ou Lisboa programadas para o ano de 2027.
O prêmio de 300 mil milhas Smiles permite emitir bilhetes aéreos ou contratar opções para a viagem: reservas de hotéis, aluguel de carros, contratação de seguro viagem e outras experiências do programa.
Datas do sorteio e resultados
O envio dos números da sorte aos participantes ocorre por e-mail até 19 de dezembro. A Caixa Econômica Federal realiza a apuração oficial em 20 de dezembro.
A divulgação de todos os ganhadores ocorre até 30 de dezembro no site oficial da promoção e por e-mail.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.