Trimble está com inscrições abertas para programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Kaleidico/Unsplash)

A Trimble, empresa que oferece tecnologias para redução de custos e aumento de produtividade, abre as inscrições para o Programa de Estágio 2021 - Conectando Futuros Extraordinários. Os candidatos podem se inscrever até 3 de maio no site da Eureca, consultoria que conecta jovens com o mercado de trabalho.

No total, são 11 vagas para estagiar nas áreas de operações, dados, design, engenharia, projetos e logística. Jovens talentos de todo o Brasil podem se inscrever, pois há possibilidade de atuação remota. Os selecionados poderão trabalhar nas unidades da empresa no estado de São Paulo ou Paraná.

Estudantes de qualquer curso superior podem se inscrever

Os pré-requisitos para os candidatos se inscreverem são: disponibilidade para estagiar por pelo menos 18 meses e terem data de formação prevista a partir de dezembro de 2022. Alunos de qualquer graduação podem se candidatar.

Além de bolsa mensal compatível com o mercado, os benefícios oferecidos pela empresa aos selecionados são: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, vale alimentação ou vale refeição, desconto em academias e assistência psicológica e jurídica.

Estágio oferece programa de desenvolvimento

O programa de estágio da Trimble tem como o objetivo desenvolver esses profissionais, de acordo com a cultura e valores da empresa, preparando-os para assumir cargos estratégicos dentro da organização.

Por isso, ao integrar o time, os estagiários terão a oportunidade de participar da trilha de desenvolvimento com treinamentos e workshops. Entre os alguns dos temas abordados estão: inovação-Z, maturidade emocional e design thinking.

Os estagiários ainda participarão de encontros com os líderes e vão atuar no mapeamento de perfil e reuniões de acompanhamento individual. Além disso, terão a oportunidade de trabalhar em projetos de outras áreas e fazer parte de grupos que abordam a cultura organizacional e o programa de voluntariado da companhia.

Confira o calendário completo da seleção:

3/5 - Data limite para as inscrições;

14/5 - Último dia de envios dos desafios;

25/5 - Convocação dos aprovados;

1º a 4/6 - Dinâmica em grupo;

7 a 9/6 - Entrevistas finais.