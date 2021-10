Juntos Somos Mais abre inscrições para seu Programa de Estágio

E EuEstudante

(crédito: Bram Naus/Unsplash)

A Juntos Somos Mais, união entre a Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, lançam mais uma edição do programa de estágio para estudantes de graduação (bacharel e tecnólogo). São 20 vagas e os interessados em participar do +Start 2022 podem se inscrever no site entre os dias 26 de outubro e 15 de novembro.

O programa pretende apoiar jovens talentos a trilhar suas carreiras no mercado de trabalho oferecendo oportunidades para alunos de diversas graduações e cursos, como administração, desenho industrial, design, direito, economia, engenharias, estatística, marketing, matemática, mídias digitais, publicidade e propaganda e ti. na startup, os estagiários poderão atuar em funções nas áreas de bi & analytics, comercial, crm, customer success, finanças, legal, marketing, negócios, operações, produtos e tecnologia.

O processo seletivo conta com algumas etapas que vão desde os testes de lógica e fit cultural, dinâmica de grupo e entrevistas on-line com o resultado final previsto para o início de dezembro de 2021 e admissão em janeiro de 2022.

Os estagiários contratados possuirão contrato de um a dois anos e precisam ter disponibilidade para atuar no escritório de São Paulo no período pós pandemia, além da possibilidade de efetivação na equipe, uma vez que a empresa está em constante crescimento. Os benefícios oferecidos vão desde a bolsa-auxílio com vale-refeitação e vale-transport e até Gympass, Zenklub, Sessões de Mindfulness semanais e uma ajuda de custo para montar a base de trabalho.

Processo CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abre processo seletivo de formação de cadastro reserva para estágio remunerado na Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). As vagas são destinadas a estudantes matriculados no ensino superior dos cursos de administração pública, administração de empresas, economia, comunicação social (Jornalismo), engenharia de produção, engenharia de agrimensura e secretariado executivo, além dos Cursos técnicos em agrimensura e em edificações. Os estudantes interessados devem se inscrever até o 1º de novembro, pelo site do Ciee.

O processo seletivo será no formato de prova on-line. O edital prevê carga horária de quatro horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 800. Além disso, os estagiários terão direito a auxílio transporte no valor de R$ 10 por dia.