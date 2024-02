Maratona do CIEE oferece 60 mil vagas de estágio e aprendizagem; confira

NL Nathallie Lopes

A previsão é realizar mais de 35 mil atendimentos para vagas de estágio e aprendizagem ao longo do dia - (crédito: Reprodução/Instagram @oficial.ciee)

Como parte das comemorações dos 60 anos do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a ONG vai promover na terça-feira (20/2), das 9h às 15h, um mutirão com 60 mil vagas de estágio e aprendizagem em diversas unidades pelo país. A maior parte das oportunidades disponíveis no mutirão é para estagiar nas cidades de São Paulo, Salvador, Natal, Brasília e Goiânia.

Os cursos com mais vagas de estágio são: administração, educação, marketing e contabilidade. Já para jovem aprendiz, há mais postos nas áreas de administração e logística. Os Interessados no mutirão de vagas do CIEE, devem comparecer presencialmente nas unidades da ONG, em 20 estados do país.

Os endereços podem ser obtidos pelo site da instituição. A previsão é realizar mais de 35 mil atendimentos para vagas de estágio e aprendizagem ao longo do dia e os estudantes poderão sair de lá já com a entrevista marcada.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes