SoftExpert abre inscrições para programa de estágio 2025

Estagiários SoftExpert - - (crédito: Divulgação/Softexpert )

Por Fábio Nakashima

A SoftExpert, empresa fornecedora de soluções de transformação digital, anuncia abertura das inscrições para o seu programa de estágio. Serão 27 vagas distribuídas para as áreas de marketing, desenvolvimento de produtos, suporte ao cliente e consultoria. As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever até 31 de outubro pelo link.

Os candidatos devem estar matriculados a partir do 3º semestre de cursos de graduação ou técnico em áreas como tecnologia da informação, marketing, gestão de projetos ou afins. É exigido uma dedicação mínima de um ano, com carga horária de 6h por dia, de segunda a sexta-feira.

As vagas são híbridas e presenciais, com atuação na sede da empresa, localizada em Joinville/SC. Entre os benefícios, os aprovados terão direito a bolsa-auxílio; vale-refeição ou alimentação; vale-transporte; bônus anual; programa de indicação de funcionários com prêmios; total pass, acesso a uma base de treinamento exclusiva, entre outros benefícios. Os detalhes de cada oportunidade podem ser consultados na página de inscrição.

“Acreditamos que o estágio é uma etapa fundamental na formação dos profissionais. Para apoiar os estudantes em sua trajetória, oferecemos um ambiente diverso e inovador, em que as ideias são valorizadas e aplicadas em projetos que vão fazer a diferença, com impacto global. Contamos com uma base de treinamento exclusiva, aplicada para a evolução pessoal de cada um dos colaboradores. A ideia é proporcionar todas as ferramentas para que alcancem uma carreira de sucesso, com mentoria contínua." diz Cristiane Moraes Floriano, Head de Recursos Humanos na SoftExpert.

As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas e entrevistas com RH, encontro com lideranças e equipes de trabalho, formalização da proposta de trabalho e trâmites de contratação. Os selecionados começarão a estagiar em março de 2025.