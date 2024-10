Motoristas que ouvem heavy metal têm mais problemas no trânsito

Motoristas que ouvem heavy metal têm piores hábitos no volante, segundo pesquisa da Extreme Terrain, loja especializada em equipamentos automotivos. O estudo entrevistou mais de mil motoristas norte-americanos para tentar descobrir se a música que o motorista ouve no carro afeta a direção. O resultado sugere, segundo os pesquisadores, que a agressividade do heavy metal parece desencadear maus hábitos no trânsito.

De acordo com o estudo, motoristas que ouvem metal são os que mais buzinam para outros motoristas (25% dos entrevistados), avançam o sinal vermelho (65%), se envolvem em um acidente grave de carro (28%) e são pegos dirigindo sob efeito de álcool (10%).

Além disso, os condutores metaleiros ficam em quarto na lista dos motoristas que têm alta probabilidade de ficarem furiosos ao volante, com 26%. Surpreendentemente, aqueles que ouvem R&B e Soul foram escolhidos como o gênero com maior probabilidade de serem vítimas de fúria ao volante, com 32%. Os fãs de hip-hop/rap têm 30%; música eletrônica 28%; e pop, 26%.

A pesquisa também revelou que o rock é o estilo musical mais popular para ouvir enquanto dirige, sendo o escolhido por 52% dos motoristas entrevistados. Confira a lista:

Rock - 52%

Pop - 48%

Hip-hop / rap - 34%

Indie / alternativo - 28%

Podcast - 27%

R&B / Soul - 21%

Country - 21%

EDM - 16%

Metal - 16%

Clássica - 11%

A pesquisa também revelou que três em cada 10 entrevistados sentiram que ouvir música alta os fez dirigir de forma mais imprudente. O estudo também listou comportamentos dos passageiros que mais irritam os motoristas. Em primeiro lugar, está mudar a música ou a estação sem pedir, empatado com falar alto ao telefone, ambos apontados por 40% dos entrevistados.

Comportamentos irritantes dos passageiros:

Mudar a música/estação de rádio sem perguntar - 40%

Falar alto ao telefone - 40%

Mudar a música no meio - 39%

Assistir TikToks ou reels em volume alto - 37%

Falar sobre a música - 27%

Cantar alto - 23%

Cantar mal - 21%

Cantar a letra errada - 17%

Já entre os comportamentos de motoristas de aplicativo, os mais irritantes foram falar excessivamente (46%), falar alto ao telefone (45%), tocar música alta (34%), cantar junto com a música (17%), dirigir sem música (16%) e mudar a música no meio (13%).