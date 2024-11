Ciee faz o 1º Mutirão de Cidadania em São Sebastião (DF)

CB Correio Braziliense

Iniciativa do Ciee ocorre em São Sebastião nesta sexta-feira de 8h às 11h. - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (22), o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove o 1º Mutirão de Cidadania, que ocorre no Centro Educacional São Francisco, na Região Administrativa de São Sebastião, das 8h às 11h. O espaço será destinado ao cadastro e encaminhamento de jovens e estudantes para vagas de estágio e aprendizagem. O evento também reunirá parceiros com foco no atendimento à saúde, educação, cultura e direitos humanos.

Para os jovens, o evento reserva oficinas e palestras culturais e educativas, como apresentações artísticas, atividades lúdicas do Balão Mania, o Museu Itinerante de Prevenção às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e o Projeto Na Moral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que aborda temas como ética e cidadania.

Além disso, o Hospital Oftalmológico de Brasília irá realizar o atendimento dos visitantes e exames de tonometria, que mede a pressão intraocular; o espaço da Universidade Paulista (Unip) terá um espaço dedicado à enfermagem e fisioterapia. O mutirão também contará com iniciativas ligadas à educação no trânsito, que ficará à cargo do Detran; educação financeira liderado pelos especialistas da Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), e jogos interativos no espaço da Universidade Projeção (UniPROJEÇÃO).

Anote:

Data e Horário: 22/11, das 8h às 1h

Endereço: Centro Educacional São Francisco (CED Chicão).

Endereço: Quadra 17, Lote 100

Gratuito