Inep divulga nota de corte do Revalida; provas serão em dezembro

IM Iago Mac Cord

Brasileiros ou estrangeiros formados em medicina que queiram exercer a profissão dentro do Brasil precisam atingir a nota de, pelo menos, 66,148 pontos de 100 na segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) do segundo semestre de 2024. A nota de corte foi divulgada nesta quinta-feira (14/11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



A segunda etapa é composta por provas práticas e para participar o interessado precisa ter sido aprovado na primeira fase da prova, aplicada em agosto. Além destes, podem participar aqueles que foram aprovados na primeira etapa e reprovados na segunda do primeiro semestre de 2024 e segundo de 2023.

A prova do Revalida é realizada para testar o profissional e não a instituição em que se formou. As inscrições estarão disponíveis de 4 ao dia 8 de dezembro e a divulgação do cartão de confirmação de inscrição sairá em 9 de dezembro. As provas serão realizadas nos dias 14 e 15, divididas em cinco estações por dia.

Elas avaliam as capacidades do médico nas áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade — saúde coletiva. “O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explica o Inep.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer