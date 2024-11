Inscrições para seleção de estagiários da EBC terminam nesta terça-feira (26)

CB Correio Braziliense

Quem deseja participar do processo seletivo da EBC poderá se inscrever até domingo (2) às 17h - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em parceria com a Capacitação, Inserção e Desenvolvimento (Cide), está com inscrições abertas para o novo programa de estágio da EBC. As vagas estão disponíveis para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, e Brasília, no Distrito Federal; e as inscrições podem ser realizadas até esta terça-feira (26).

O Programa tem como objetivo capacitar o estudante a aplicar os conhecimentos adquiridos na instituição de ensino em um ambiente profissional, preparando-o para enfrentar os desafios da carreira, integrando teoria e prática. A nova Norma de Estágio e Jovem Aprendiz da EBC (NOR 319) atualizou os valores das bolsas de estágio, mantendo o pagamento de auxílio-transporte e a concessão de auxílio-alimentação.

O processo seletivo é destinado a estudantes de níveis médio, técnico e superior, de diversas áreas de formação, e tem validade de um ano, com possibilidade de convocações durante esse período. Além disso, os interessados devem acessar o site da Cide, realizar o cadastro e se inscrever gratuitamente para concorrer às vagas. É imprescindível ter disponibilidade para estagiar por quatro horas diárias, desde que esse horário não coincida com o período de estudos do candidato.

As bolsas são de R$ 518,37 para nível médio; R$ 670 para nível técnico e R$ 991,99 para nível superior; que contam com acréscimo de auxílio-transporte e alimentação de R$ 220 cada. Para mais informações, como o regulamento, cronograma e quadro de vagas, acesse o link disponível.