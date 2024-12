Solar Coca-Cola abre inscrições para trainees com vagas em três estados

FN Fabio Nakashima*

O programa oferece salário de R$ 7,5 mil e benefícios exclusivos - (crédito: Divulgação/Solar Coca-cola)

A Solar Coca-Cola anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2025, destinado a profissionais recém-formados no ensino superior. As vagas são presenciais e estão distribuídas entre as cidades de Fortaleza (CE), Cuiabá (MT) e Maceió (AL). Os interessados podem se inscrever até 8 de janeiro de 2024 pelo site da empresa.

Os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, em qualquer curso superior, seja bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. As vagas contemplam as áreas de corporativo, operação e tech da empresa. Além disso, o programa oferece auxílio mudança para os selecionados que residam em outras localidades.

Com salário de R$ 7,5 mil, os trainees contarão com diversos benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou refeição, vale-transporte ou fretado, participação nos lucros, previdência privada, descontos em produtos Coca-Cola, entre outros.