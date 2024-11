Smash chega a Brasília para discutir inovação, inclusão e o impacto da tecnologia

MR Marina Rodrigues

Smash oferece oficinas e workshops até 28/11, liderados por especialistas da área tecnológica - (crédito: Divulgação/Smash)

Até 28 de novembro, a capital federal será palco do Smash, um dos maiores eventos do país para discutir temas como inovação, inclusão e o impacto transformador da tecnologia. Com entrada gratuita, a expectativa é atrair mais de 9 mil visitantes durante toda a programação, que teve início nesta terça-feira (26/11). O encontro ocorre no Millennium Convention Center, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, com atividades simultâneas das 10h às 19h. A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser feitas no site oficial: https://smash.org.br/.

Heleno Maffucci, organizador e palestrante, explica o objetivo da ocasião: "O Smash vai além de um evento de tecnologia. Ele é uma plataforma que conecta pessoas, ideias e soluções, promovendo o diálogo entre inovação e responsabilidade social. Queremos inspirar uma nova geração de líderes e empreendedores capazes de transformar o mundo", diz.

Com o apoio do Governo do Distrito Federal, o evento contará com mais de 100 palestras e debates distribuídos em 32 trilhas temáticas. Entre os tópicos abordados, estão cibersegurança, inteligência artificial, tecnologias espaciais, e-sports, educação tecnológica, biotecnologia e cidades inteligentes. Um dos destaques será a trilha Ladies in Tech, dedicada a destacar o protagonismo feminino no desenvolvimento tecnológico global.

Além das palestras, o Smash oferecerá atividades práticas e interativas, como oficinas e workshops liderados por especialistas, como Luana Mendes Fonseca de Faria, advogada focada em direito gamer, e Thereza Rodrigues, diretora-executiva do projeto Mãe Pixel e mãe do tetracampeão brasileiro de League of Legends Micael “MicaO” Rodrigues. Ainda, ocorrerá o Leaders Summit, um encontro exclusivo que reunirá líderes de diversos setores para discutir as principais tendências tecnológicas e os desafios sociais atuais.

Outros convidados especiais também estarão presentes no evento, como Ana Júlia Acosta do Nascimento, jovem cientista de 11 anos que já conquistou medalhas em competições, a exemplo da Mostra Brasileira de Foguetes; a influenciadora Isa Fonti, streamer e atleta profissional do Flamengo e-Sports; e as especialistas em cibersegurança Barbara Cabral e Jaqueline Damascena, fundadoras do CyBBer Mulheres. Também participam Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Juliana Leonet, fundadora do Instituto Geração de Marte, e o contra-almirante Marcelino, chefe do Centro de Coordenação de Operações Cibernéticas do Comando de Defesa Cibernética.

SERVIÇO

Smash 2024

Data: 26, 27 e 28 de novembro

Local: Millennium Convention Center, SCES, Trecho 2, Conjunto 10, Lote 18, Brasília (DF)

Site: https://smash.org.br/

Instagram: https://www.instagram.com/smash.org.br?igsh=ZnJ2MGhpY2pqN2U2