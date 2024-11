BNDES: resultado preliminar do concurso é divulgado, confira

RP Raphaela Peixoto

Do total de 90.871 inscritos, apenas 42.767 participantes realizaram as provas, o que resulta em uma taxa de abstenção de 52,9% - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), divulgou nesta quarta-feira (27/11) o resultado preliminar das provas objetiva e discursiva. As notas podem ser consultadas na página oficial do certame.

As provas foram realizadas em 13 de outubro. O certame é o primeiro do BNDES em 12 anos e oferece 150 vagas imediatas, além de 750 oportunidades para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 20.900, além de benefícios.

O resultado final da prova discursiva será divulgado após recursos dos candidatos, em 13 de dezembro. A lista final de aprovados e os classificados para o cadastro de reserva sairá só em 2025, dia 30 de janeiro.

Do total de 90.871 inscritos, apenas 42.767 participantes realizaram as provas, o que resulta em uma taxa de abstenção de 52,9%. Esse índice é inferior ao registrado em concursos semelhantes, como o do Banco Central, em que a abstenção alcançou 62,2%. Porém, foi semelhante a registrada no Concurso Nacional Unificado (CNU).

No que diz respeito à disputa por vagas, a área de Arquitetura e Urbanismo se destacou com a maior proporção de candidatos: 2.362 inscritos para apenas 2 oportunidades. Já na área de Engenharia, o número de candidatos presentes foi o mais alto, totalizando 7.084 pessoas para 25 vagas disponíveis.