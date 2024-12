Empresa abre inscrições para estágio 2025 com vagas em SP, RS e PR

FN Fabio Nakashima*

Estagiários da PPG têm acesso a benefícios como transporte fretado, alimentação no local e trilha de desenvolvimento profissional, com início das atividades em março de 2025 - (crédito: Divulgação/PPG)

A PPG, responsável pela fabricação de tintas e revestimentos, deu início às inscrições para o ciclo 2025 do programa de estágio Pintando Novos Talentos. As oportunidades abrangem estudantes de cursos técnicos e de graduação, com vagas distribuídas nas unidades de Sumaré (SP), Gravataí (RS) e Pinhais (PR). As inscrições estão abertas até 31 de janeiro de 2025 e podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos ou nas redes sociais da PPG (@ppgbr)

O programa busca atrair estudantes em áreas como química, engenharia, administração, tecnologia, marketing, direito, entre outras, oferecendo uma experiência prática e alinhada ao desenvolvimento pessoal e profissional. A carga horária prevista é de 6 horas diárias, com exigência de pelo menos um ano e meio de disponibilidade para o estágio. O início das atividades está programado para março de 2025.

Os estagiários contarão com benefícios como assistência médica e odontológica, GymPass, terapia online pelo Wellz, alimentação no local e transporte fretado para as unidades de Sumaré e Gravataí. Além disso, a PPG oferece uma trilha de desenvolvimento que promete impulsionar carreiras, como destaca Patrícia Pires, diretora de Recursos Humanos da empresa para a América Latina. "As experiências e conexões que os estagiários constroem na PPG são um grande diferencial para suas carreiras. Buscamos oferecer uma formação prática aliada a vivências que enriquecem o desenvolvimento pessoal e profissional."