GDF abre inscrições para estágio em níveis médio, técnico e superior

Edital contempla estudantes matriculados em instituições de ensino públicas e particulares. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília.)

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu inscrições para o programa de estágio remunerado Transforma DF, voltado para estudantes dos ensinos médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), técnico e superior, com objetivo de formação de cadastro reserva. São 4.132 vagas ao todo, 1.335 destinadas para o nível médio e 2.797 para nível superior, com 20% das vagas reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

O edital nº 01/2025 da Secretaria de Economia (Seec-DF) foi publicado nesta quarta-feira (12) e contempla estudantes matriculados em instituições de ensino públicas e particulares do DF. As inscrições e provas on-line ocorrerão até 27 de fevereiro de 2025, até as 12h, exclusivamente por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A seleção inclui uma prova on-line, que deve ser concluída até o prazo final das inscrições.

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 715 para nível superior e R$ 548 para níveis médio e técnico, com carga horária de 20 horas semanais. Além disso, há o pagamento de R$ 11 de auxílio-transporte por dia estagiado. O programa será desenvolvido presencialmente, com expediente de 20 horas semanais com quatro horas diárias.

Além disso, os candidatos devem ter alguns critérios, como estar regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), ter no mínimo 16 anos completos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens maiores de 18 anos) e não ter estagiado no GDF por período igual ou superior a dois anos. Além disso, os dados devem estar atualizados no portal do Ciee. Esclarecimento de dúvidas pelo teefone 003-2433.