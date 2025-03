GDF prorroga inscrições para estágio remunerado em nível médio, EJA e técnico

MR Marina Rodrigues

Edital contempla estudantes matriculados em instituições de ensino públicas e particulares. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília.)

O Governo do Distrito Federal (GDF) estendeu o prazo de inscrições para o programa de estágio remunerado Transforma DF, voltado para estudantes do ensino médio regular, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de cursos técnicos e do ensino superior. O processo seletivo visa formar um cadastro reserva para futuras oportunidades no setor público.

A Secretaria de Economia do DF (Seec-DF) é responsável pela organização da seleção, que contempla alunos matriculados em instituições de ensino públicas e privadas do DF. Com a prorrogação, os interessados podem se inscrever e realizar as provas on-line até 10 de março, às 12h, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

Para garantir a participação sem contratempos, a recomendação é que os candidatos mantenham os dados atualizados no portal do Ciee e adicionem o telefone da instituição (3003-2433) para contato. Dúvidas sobre o processo seletivo também podem ser esclarecidas por esse número.

Condições e requisitos

Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem atender a alguns critérios, como estar regularmente matriculado em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ter, no mínimo, 16 anos completos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens maiores de 18 anos); e não ter atuado como estagiário no GDF por período igual ou superior a dois anos.

Os estagiários aprovados terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 715 para nível superior e R$ 548 para níveis médio e técnico, além de um auxílio-transporte de R$ 11 por dia. O trabalho será presencial e a jornada de estágio, de 20 horas semanais, com carga diária de até quatro horas.

Vagas e cotas

O programa Transforma DF disponibiliza 4.132 vagas, sendo 1.335 para nível médio e 2.797 para nível superior. No momento, há 3.054 vagas abertas, distribuídas entre 963 para nível médio e 2.091 para nível superior.

Seguindo as diretrizes de inclusão, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O processo seletivo inclui uma prova online, que deve ser realizada até a data limite das inscrições.

Com informações da Seec-DF.