Curso gratuito de educação financeira é oferecido em Ceilândia

CB Correio Braziliense

A terceira turma do projeto Finanças Além do Plano teve sua abertura nesta sexta-feira (28), em Ceilândia - (crédito: Divulgação/Finanças Além do Plano )

Júlia Christine*

A terceira turma do projeto Finanças Além do Plano (@financasalemdoplano) teve sua abertura nesta sexta-feira (28/3) em Ceilândia, com um dia inteiro de imersão em educação financeira e tecnologia. O evento será das 8h às 18h na EQPN 32/36 e marca mais um passo na capacitação de 300 pessoas entre 20 e 65 anos para alcançar a liberdade financeira. As inscrições foram realizadas ao longo do dia, durante a ocasião.

O projeto tem como objetivo principal ensinar conceitos avançados de gestão financeira e uso consciente do dinheiro, utilizando uma metodologia híbrida que combina aulas presenciais com acesso a uma plataforma on-line exclusiva. Por meio dessa abordagem, os participantes aprenderão a sair do endividamento, planejar melhor suas finanças e utilizar a tecnologia como ferramenta para maior autonomia.



A iniciativa é realizada pelo Instituto Formando Campeões para a Vida (IFCV), uma associação sem fins lucrativos que atua na inclusão social por meio de projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, e conta com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.



O idealizador do projeto, Eustaquelino Melo Casseb, 51 anos, gerente de empresas e educador financeiro, destaca a importância da educação financeira em sua trajetória e como essa compreensão transformou sua relação com o dinheiro. Segundo ele, a verdadeira mudança aconteceu quando passou a enxergar o dinheiro além dos números, compreendendo sua dimensão psicológica, emocional e até espiritual.



Casseb também revelou que há expectativa de expansão do projeto para outras regiões administrativas do Distrito Federal, como Guará, Varjão, Areal, Asa Norte e Vicente Pires. O impacto esperado na vida dos participantes, segundo ele, é aumentar o nível de confiança na tomada de decisões financeiras, melhorar o entendimento sobre finanças pessoais e ensinar o uso estratégico da tecnologia para a autonomia econômica.



O projeto conta ainda com acompanhamento posterior para verificar o progresso financeiro dos participantes, além de medir o sucesso por meio de uma pesquisa de satisfação que avalia a evolução na percepção sobre o planejamento financeiro ao longo do curso.



Sobre o projeto

O nome Finanças Além do Plano faz referência às regiões administrativas que estão fora do Plano Piloto, reforçando o compromisso de levar educação financeira para as periferias e cidades satélites de Brasília. Durante o curso, os participantes vão aprender sobre inteligência financeira, planejamento, poupança, investimento e o uso estratégico da tecnologia para gestão do dinheiro. O objetivo é que cada um possa conquistar autonomia financeira e estabilidade econômica, criando novas oportunidades para o futuro.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues