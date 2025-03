Aluna do DF cria alternativa para ajudar idosos com doença de Alzheimer e demência

CB Correio Braziliense

Jogos incluem opções de tecido e cartas de memória, e foram desenhados com o auxílio do coordenador da escola - (crédito: Divulgação/Maple Bear)

Júlia Christine*

Maria Eduarda Brum, 16 anos, estudante da Maple Bear Sudoeste, desenvolveu jogos intergeracionais que auxiliam no estímulo cognitivo e na interação social de idosos com demência e doença de Alzheimer. A iniciativa integra o projeto Rede Geront, que promove estudos sobre os desafios do envelhecimento. Os jogos foram testados no Brasil e na Itália, apresentando resultados positivos.

A proposta surgiu há dois anos, por meio de um edital que buscava aproximar idosos, adolescentes e crianças. Os jogos incluem opções de tecido e cartas de memória, com o objetivo de fortalecer laços afetivos e melhorar a comunicação entre diferentes gerações. Maria Eduarda participou do desenvolvimento dos jogos, desenhando as atividades sob orientação de seu coordenador, enquanto colegas testavam as inovações.



A aluna destacou o apoio da escola na realização do projeto, ressaltando que a Maple Bear incentiva o protagonismo estudantil e projetos que promovem o acolhimento ao envelhecimento. Durante os testes, ela se emocionou ao ver os idosos felizes e se divertindo com os jogos, interagindo com todos.



Para ela, a troca intergeracional é essencial para entender o passado e a época em que os idosos viveram, além de reforçar a importância dos cuidados e conselhos que podem ser passados para os mais jovens. Se os jogos pudessem transmitir uma mensagem, Maria Eduarda acredita que seria: "Bons momentos são aqueles em que há troca de conversas e conselhos", defende.



