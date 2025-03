Syngenta abre inscrições para Programa de Estágio 2025

CB Correio Braziliense

Empresa oferece vagas para estudantes de cursos distintos - (crédito: Divulgação)

A Syngenta anuncia a abertura do Programa de Estágio 2025, que oferece aos estudantes universitários oportunidade de trabalhar em ambiente focado no desenvolvimento de soluções que aliem produtividade e sustentabilidade. As inscrições podem ser realizadas entre 10 e 20 de março de 2025 por meio do site, e as vagas estão distribuídas em unidades da Syngenta por todo o Brasil, com foco nas cidades de São Paulo, Paulínia e Holambra.

O programa oferece uma experiência imersiva, com a participação dos estagiários em projetos estratégicos, desenvolvimento de habilidades técnicas e contato direto com profissionais experientes. Estudantes de diversas áreas podem se candidatar, incluindo: administração, economia, engenharias, marketing, química, TI, entre outros.

O processo seletivo também triagem de currículos com análise criteriosa dos currículos recebidos; testes on-line com avaliação de inglês e fit cultural; dinâmicas de grupo com atividades para avaliar habilidades de colaboração, comunicação e resolução de problemas; e entrevistas com gestores, que contam com conversas individuais para aprofundar o conhecimento sobre o candidato e a área de interesse.